Выплаты проиндексируют

На заседании Кабмина Чувашии 12 марта приняты постановления об индексации некоторых выплат отдельным категориям граждан.



Согласно изменениям, размер вознаграждений приемным родителям и ежемесячных компенсаций с 1 февраля увеличен на 11 % . Это соответствует росту индекса потребительских цен в республике за 2024 год.



Также на 11 % с 1 февраля проиндексируют ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Чувашской Республики.



На 10,7 % увеличен размер выплат на оплату жилищно-коммунальных услуг для работников, живущих и трудящихся в сельской местности, а также для вышедших на пенсию и проживающих в сельской местности. Индексация начнется с 1 июля 2025 года.



По информации cap.ru.