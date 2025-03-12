На зарплаты бюджетникам Чувашии направят более 41 млрд рублей

Как сообщил первый вице-премьер-министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков, в рамках первого уточнения республиканского бюджета 2025 года на 1,8 млрд рублей увеличиваются расходы на оплату труда работников бюджетной сферы. В результате общая сумма финансирования заработной платы сотрудников бюджетной сферы составит 41,2 млрд рублей, что на 16,4% превышает фактические затраты 2024 года.

В указанные суммы входят средства для индексации окладов бюджетников на 8,1% и увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 16,6% с 1 января 2025 года. Повышение уровней зарплат, по данным Минфина Чувашии, коснется около 73 тысяч специалистов государственных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и занятости населения, физической культуры и спорта, а также иных отраслей бюджетной сферы.

чувашинформ.рф