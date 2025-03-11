Во всех 14 регионах ПФО начали работу аналоги федерального кадрового проекта «Время героев»

По поручению Главы государства Владимира Путина в каждом регионе Приволжского федерального округа состоялся запуск программы – аналога федерального проекта «Время героев» по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы в государственных и муниципальных органах. С предложением расширить федеральную кадровую программу на региональный уровень Президент России выступил на Съезде партии «Единая Россия» 14 декабря 2024 года.

В основу инициативы легли наработки субъектов Федерации по успешной адаптации вернувшихся с СВО военнослужащих. В ПФО в числе таких регионов – Самарская область, где с 1 октября прошлого года для участников специальной военной операции реализуется «Школа героев». Программа предусматривает мероприятия по профессиональному образованию, развитию навыков и трудоустройству участников спецоперации и членов их семей.

По состоянию на 10 марта т.г. в регионах ПФО для участия в региональных кадровых программах «Время героев» зарегистрировалось почти 5,3 тыс. человек (больше всего в Республике Татарстан – 994, в Нижегородской области – 888, в Республике Башкортостан – 825). По итогам оценочных мероприятий в ПФО планируется отобрать 745 человек и 360 – в резерв из действующих ветеранов спецоперации.

«На передовой наши герои проявляют мужество, стойкость и верность Отечеству. Многие готовы дальше приносить пользу России на гражданской службе. Они могут проявить себя в самых разных направлениях: от экономики и социальной сферы до культуры и спорта. Хотим усилить команду регионов ПФО достойными людьми», – сказал полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров.

Напомним, в мае прошлого года по поручению Президента Владимира Путина стартовало обучение слушателей первого потока федеральной программы «Время героев». Проект реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж», наставники – сотрудники Администрации Президента РФ, Правительства РФ, министерств и ведомств. Многие из 83 слушателей «Времени героев» уже получили высокие посты, среди них и заместитель полпреда Александр Тихонов, наставником которого является полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Сейчас продолжает обучение при наставничестве полпреда подполковник полиции Иван Амиров.