Проект «Культурная среда» помогает сделать искусство доступным для всех

Проект «Культурная среда» инициирован Главой Чувашии Олегом Николаевым и помогает сделать искусство доступным для всех, включая тех, кто занят или не имеет возможности приехать в театр в вечернее время.



Благодаря проекту жителям отдаленных сел и деревень не нужно покидать пределы своего округа для того, чтобы приобщиться к культуре и искусству. Артисты и музейные работники приезжают к ним с уникальными выставками, премьерными постановками, билеты на которые в столице Чувашии раскупают мгновенно.



Кроме того, что каждый месяц по средам театральные учреждения выезжают с концертами и спектаклями в муниципальные округа, в театре также проходят дневные показы.

Это отличная возможность познакомиться с лучшими постановками и артистами республики.