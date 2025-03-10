Названы самые активные округа Чувашии по сообщениям в соцсетях

Популярным сегодня инструментом общения с властью, сообщениями в соцсетях, пользуются жители всех округов нашей республики. Но, конечно, чаще всего, о своих проблемах заявляют чебоксарцы и новочебоксарцы.

Одно из последних сообщений жителей чувашской столицы касалось состояния детской площадки. «Во дворе д.49 по проспекту М. Горького, – поступил сигнал, – уже долгое время отсутствует вторая пара качелей для малышей». К вопросу подключилась администрация города, и на площадке появились еще одни качели, а в сети – ответ: «Работы выполнены».

Новочебоксарцы недавно рассказали о проблемах с освещением: по улице Парковая не работало больше 4 фонарей, были и мигающие лампы. Администрация этого населенного пункта также подошла к делу ответственно и помогла решить вопрос – теперь горожанам светло.

По статистике ЦУР Чувашии, с начала года жители Чебоксар оставили в соцсетях более 3,8 тысяч сообщений, новочебоксарцы – более 600 сообщений. Чуть менее активны канашцы и алатырцы, в органы власти и подведомственные учреждения от них поступило почти по 500 сигналов.