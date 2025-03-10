Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества»

В преддверии Международного женского дня президент России Владимир Путин посетил Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. На встрече глава государства обсудил с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества» меры поддержки бойцов, ветеранов и их семей, подчеркнув, что государство оказывает всестороннюю помощь тем, кто в ней нуждается.

«Нам с вами очень важно помочь тем, кто нуждается в поддержке, имею в виду и ребят, которые получили тяжёлые травмы, и помочь семьям. Нужно, конечно, на первых этапах, прямо с первых дней оказывать самые разные виды, в том числе и, возможно, психологическую помощь, родственникам пострадавших ребят, тем более погибших», — отметил Владимир Путин. Президент также высоко оценил работу фонда, подчеркнув, что личная вовлеченность сотрудников в судьбы подопечных имеет огромное значение.

Статс-секретарь — заместитель министра обороны, руководитель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о масштабах работы организации: «Всего у нас 3800 социальных координаторов, которые работают у нас в филиале фонда, и из них 700 человек — это непосредственно члены семей участников специальной военной операции».

Особое внимание на встрече было уделено вопросам реабилитации и адаптации участников СВО, получивших ранения. Анна Цивилева отметила, что фонд активно работает над внедрением адаптивной одежды как средства реабилитации. «У нас сейчас 60% ребят с ранениями остаются в вооруженных силах, то есть им нужна форма. И, конечно же, сейчас привлечь к этому внимание — одно из направлений фонда», — поделилась Цивилева. Она также добавила, что фонд планирует представить инициативу по производству адаптивной одежды на Петербургском международном экономическом форуме, чтобы привлечь внимание российских производителей и модельеров к созданию удобной одежды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Чувашии бойцы и их семьи тоже под неусыпным вниманием: реализуется более 30 мер поддержки, а недавно Правительство Чувашии увеличило единовременную выплату до 2,5 миллионов рублей.