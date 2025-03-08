Милые женщины!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с прекрасным весенним праздником – Международным женским днём 8 Марта!



Пусть в этот день сбудутся все заветные и долгожданные мечты, оправдаются надежды, а жизнь наполнится теплом и всеми красками радуги. Желаю вам всегда иметь рядом крепкое мужское плечо, поддержку и понимание. Оставайтесь восхитительными, нежными и обаятельными. Украшайте этот мир, радуйте нас, вдохновляйте на подвиги! Добра вам и вашим близким!



Генеральный директор АО «КАФ» А. Зименков.