Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с Международным женским днем – праздником весны, красоты и нежности!

Ваше неповторимое обаяние, творческая интуиция, умение гармонично сочетать дом, семью и работу поистине восхищают нас. Вы являетесь источником самых светлых чувств, добра и душевной теплоты. Мудрость и терпение, внимание и забота прекрасной половины человечества помогают справляться с любыми трудностями, создают атмосферу уюта и гармонии. Спасибо за щедрость ваших сердец, понимание и поддержку. Вы вдохновляете на новые свершения и наполняете каждый день особым смыслом.

Милые женщины! Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью и яркими событиями, а все заветные мечты непременно исполнятся. Желаю вам крепкого здоровья, любви и счастья.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Л. Черкесов.