Преимущества сервисов НСПД

С 23 декабря 2024 года Публичная кадастровая карта переехала на площадку Национальной системы пространственных данных (nspd.gov.ru). Портал публичный и доступный. Данные на ресурс поступают из государственных и муниципальных систем. Чтобы воспользоваться сервисами НСПД, необходимо перейти на портал nspd.gov.ru и авторизироваться через «Госуслуги».

Один из популярных сервисов — «Градостроительная проработка онлайн». В Росреестре считают, что, прежде чем формировать новый земельный участок, надо воспользоваться данным продуктом. Сервис позволяет анализировать земельный участок или территорию на наличие градостроительных и иных ограничений, дает информацию об основных видах разрешенного использования земельного участка. Интерфейс интуитивно понятный и простой в использовании.

Можно потратить пару часов и научиться пользоваться предложенным инструментарием.

Одним из преимуществ сервиса является возможность сформировать справку, содержащую информацию об административно-территориальных границах, сведениях о пересечении с другими земельными участками. Документ можно сохранить в формате pdf.



По сути, сервис «Градостроительная проработка онлайн» — это уникальный ресурс, который даёт жителям и инвесторам региона широкие возможности для понимания градостроительного развития территории.



Еще один ресурс, который может заинтересовать широкий круг, — «Земля просто». Сервис предназначен для предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Оформление земельного участка считается сложной процедурой, требующей значительных временных и финансовых затрат. С помощью площадки «Земля просто» подход к этому процессу кардинально изменится. Также продукт полезен тем, что здесь можно загрузить подготовленный межевой план и проверить на пересечение с другими земельными участками.



Управление Росреестра по Чувашии.