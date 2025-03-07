Завершено расследование уголовного дела в отношении Павла Данилова и Алексея Антонова

Бывшему министру строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Павлу Данилову предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия в особо крупном размере, а бывшему гендиректору АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» Алексею Антонову — в превышении должностных полномочий, совершенном из личной заинтересованности, и в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере.



По версии следствия, в период с августа 2022 года по март 2024 года Данилов получал как через посредника Алексея Антонова, так и лично взятки в виде денег и ценностей общей стоимостью 50,5 млн рублей от представителя ООО «КСК» и ООО «Поволжская СК» за способствование заключению подведомственными и подконтрольными Минстрою Чувашии организациями с указанными обществами государственных контрактов и договоров. Кроме того, Антонов, являясь генеральным директором строительной организации, осуществлявшей строительство многоквартирного жилого дома в поселке Урмары, заключил с администрацией муниципального округа договоры на приобретение в указанном доме квартир, предназначавшихся для переселения граждан из аварийного жилья, предоставления детям-сиротам, а также заключил договоры долевого участия в строительстве квартир с гражданами, в том числе имеющими несовершеннолетних детей. В феврале 2023 года Минстроем Чувашии была проведена выездная проверка объекта строительства, в ходе которой выявлены существенные нарушения. Несмотря на полученное предостережение о необходимости устранения выявленных нарушений, Антонов дал указание подчиненным сотрудникам продолжить строительство дома без приостановки и устранения выявленных недостатков подрядчиком. В результате строительные работы выполнены с нарушениями технической и строительной документации, что привело к невозможности введения здания в эксплуатацию и его непригодности для проживания. Ущерб, причиненный действиями Антонова, составил почти 25 млн рублей.



В целях возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество Данилова и его родственников стоимостью более 91 млн рублей, на имущество Антонова и его родственников стоимостью почти 37 млн рублей, а также на имущество Ипотечной корпорации Чувашии на сумму 6,5 млн рублей.



По предъявленному обвинению Антонов полностью признал свою вину и дал показания, изобличающие себя и Данилова в инкриминируемых деяниях. Поэтому в ходе следствия прокуратурой Чувашии с Антоновым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В настоящее время из Военного комиссариата Чувашской Республики поступило ходатайство о приостановлении предварительного следствия в отношении Алексея Антонова в связи с заключением им контракта с Министерством обороны Российской Федерации о прохождении военной службы в зоне проведения СВО. Ходатайство следователем удовлетворено.



В отношении обвиняемого Павла Данилова поступило аналогичное ходатайство, однако следователем в его удовлетворении отказано, поскольку, хотя Данилов и признал обстоятельства незаконного получения денежных средств через Антонова, но свою вину в получении взятки в особо крупном размере он не признал, сообщив, что намеревался похитить указанные денежные средства путем мошенничества. В настоящее время Данилов знакомится с материалами уголовного дела. После уголовное дело будет направлено в прокуратуру Чувашской Республики для утверждения обвинительного заключения и решения вопроса о направлении в суд.

СУ СКР по Чувашии.