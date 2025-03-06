Завершена стажировка участника программы «Время героев» Ивана Амирова

Итоги обучения обсудил со своим подопечным полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Подполковник полиции Амиров поблагодарил полпреда за разработанную для него программу – он посетил филиалы фонда «Защитники Отечества», пункты отбора на службу по контракту, Центры реабилитации участников СВО. Побывал Амиров и в Центрах управления регионом, в том числе в ЦУР Чувашии.

«Участие в программе позволяет продолжить карьеру на гражданских должностях, прийти в органы власти и что-то поменять к лучшему», – сказал подполковник.

Игорь Комаров отметил достигнутые по итогам стажировки результаты и пожелал дальнейших успехов Ивану Амирову: «Уверен, вы сможете применить свои навыки и опыт во многих направлениях государственной деятельности. Желаю, чтобы знания, полученные во время стажировки в аппарате, помогали вам добиваться больших профессиональных побед».

Напомним, Иван Амиров служит в органах правопорядка 18 лет, прошел путь от стажера до начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области. В зоне СВО обеспечивал правопорядок и общественную безопасность.

Амиров стал участником первого потока программы «Время героев» по формированию кадрового потенциала руководителей органов госвласти из числа участников СВО. Проект реализуется Высшей школой госуправления Президентской академии по поручению Владимира Путина. Схожая региональная образовательная программа, «Время СВОих», запущена и в Чувашии – регистрация на нее еще продолжается.

cheb.mk.ru