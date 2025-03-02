Администраторы госпабликов сферы образования идут в нейросети

В Чебоксарах 27 февраля состоялся семинар на тему «Качественная работа в госпабликах сферы образования». Мероприятие, организованное ЦУР Чувашии для администраторов школьных пабликов в актовом зале гимназии №5, собрало около 40 специалистов.

Ключевым спикером семинара стала Ирина Пиньгина, руководитель направления отдела по работе с официальными страницами организаций АНО «Диалог Регионы». Она поделилась секретами создания качественного контента для госпабликов, рассказала, как упаковывать смыслы и формировать акценты в материалах, а также провела практические занятия по созданию вовлекающего контента.

Особый интерес у участников вызвала часть, посвященная работе с нейросетями. Эксперты Алексей Гурулев и Ольга Иванова провели мастер-класс по генерации изображений, видео и текста с использованием современных технологий. Участники узнали, как правильно формулировать промты (задачи для искусственного интеллекта) и какие нейросети лучше использовать для разных целей.

Семинар стал важным шагом в повышении качества работы госпабликов сферы образования, участники ушли с новыми знаниями и вдохновением для дальнейшей работы.

cheb.mk.ru