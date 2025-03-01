Встреча поколений

20 февраля в межпоселенческой библиотеке Шумерлинского муниципального округа состоялась встреча с нашим земляком подполковником в отставке Иваном Михайловичем Вершининым.

Он много лет назад обучался и воспитывался в Шумерлинской санаторной школе-интернате и с теплотой вспоминает нашу школу. Ныне активно принимает участие в патриотическом воспитании молодежи.

Воспитанники школы-интерната с удовольствием и большим вниманием слушали рассказ о творческом пути И.М. Вершинина. Поэт, писатель поведал детям о многих интересных людях, с которыми свела его судьба, познакомил со сборниками своих стихов.



Иван Михайлович в 2020 году издал книгу «Отчий край», публиковал свои стихи в сборниках «Семь поэтов», «Поэт года. 2019—2020», «Русь моя», «Георгиевская лента». В марте 2022 года стал победителем Международного конкурса-фестиваля со стихотворением «Сурский рубеж».



Н. Ортикова, М. Плеханов, Г. Степанова, А. Шангеева, педагоги Шумерлинской школы-интерната.