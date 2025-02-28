Форум сельской молодёжи расширяет границы

Агрослёт «Лучшие на селе» проводится в республике уже четвёртый год – около 1500 представителей сельской молодежи всех профессий собираются в палаточном лагере

на базе отдыха «Медвежий угол» в Янтиковском округе. В этом году основная часть мероприятий запланирована на 31 мая, а тематика будет посвящена 80-й годовщине Победы.

Организаторы ожидают, что по примеру прошлых лет в агрослете-2025 примут участие не только молодежные делегации из каждого муниципалитета Чувашии, но и из регионов Приволжского федерального округа.



Впервые рассматривается вариант онлайн-регистрации на агрослёт. С увеличением масштабов мероприятия станет обширнее и оргкомитет события – к формированию повестки присоединяются Госсовет Чувашии, Минобразования, Союз женщин, Управление молодежной политики администрации Главы Чувашии, местное отделение Российского союза сельской молодёжи.



Источник: Минсельхоз Чувашии.