Старая уловка мошенников снова актуальна

Схему с уникальными кодами от домофона активно обсуждают в социальных сетях, а в подразделения полиции обратились первые потерпевшие. Ранее таким способом

убеждали граждан отсканировать фишинговый QR-код, теперь выманивают код авторизации.

Суть схемы такая. Гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде, для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные. Успокоив таким образом бдительность гражданина, мошенники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как общий код противоречит политике безопасности. «Персональный код домофона» отправляют жертве и просят его продиктовать. Естественно, это оказывается код для восстановления доступа к значимым аккаунтам.



Дальнейшее развитие схемы может варьироваться. Один из потерпевших, например, под воздействием преступников установил приложение «для защиты аккаунтов», вследствие чего лишился более миллиона рублей.

Будьте бдительны!



Киберполиция России.