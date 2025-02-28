28 Фев

Старая уловка мошенников снова актуальна

Схему с уникальными кодами от домофона активно обсуждают в социальных сетях, а в подразделения полиции обратились первые потерпевшие. Ранее таким способом
убеждали граждан отсканировать фишинговый QR-код, теперь выманивают код авторизации.

Суть схемы такая. Гражданам поступают звонки якобы из управляющей компании с информацией о смене двери в подъезде, для правдоподобия звонящие уточняют, сколько нужно изготовить электронных ключей, как удобнее будет их получить, предлагают за отдельную плату сделать запасные. Успокоив таким образом бдительность гражданина, мошенники сообщают, что теперь у каждой квартиры будет свой код от домофона, так как общий код противоречит политике безопасности. «Персональный код домофона» отправляют жертве и просят его продиктовать. Естественно, это оказывается код для восстановления доступа к значимым аккаунтам.


Дальнейшее развитие схемы может варьироваться. Один из потерпевших, например, под воздействием преступников установил приложение «для защиты аккаунтов», вследствие чего лишился более миллиона рублей.
Будьте бдительны!


Киберполиция России.

Автор записи: anna

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