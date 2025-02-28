Программа, важная для поддержки участников СВО

В Чувашской Республике действует программа помощи безработным гражданам, которые хотят начать свой бизнес. Эта программа особенно важна для участников специальной военной операции и членов их семей, так как они имеют преимущественное право на получение этой поддержки.

Что это за поддержка? Это единовременная финансовая помощь, то есть деньги, которые выдаются один раз, чтобы помочь начать своё дело. Выдаёт эти деньги служба занятости населения. Деньги можно использовать, чтобы зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, юридическое лицо (ООО и т.п. ), крестьянское (фермерское) хозяйство или в качестве самозанятого (плательщика налога на профессиональный доход).



Размер единовременной помощи с 1 февраля 2025 года составляет 120,3 тысячи рублей для обычных безработных граждан и 165,5 тысячи — для безработных граждан с инвалидностью.

Программа поддержки включает в себя не только деньги, но и помощь в обучении. Служба занятости предлагает консультации и информацию, чтобы помочь определиться с идеей бизнеса и научить, как им управлять.



Участники СВО и члены их семей имеют приоритет при получении этой помощи. Обратитесь в службу занятости, чтобы узнать подробности и подать заявку.

Источник: ЦЗН Чувашии.