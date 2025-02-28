Олег Николаев подписал указ о единовременных выплатах к 80-летию Победы

В связи с 80-летием Победы инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники концлагерей, вдовы (вдовцы) погибших и умерших участников войны в Чувашии получат единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей, труженики тыла и дети войны — 5 тысяч рублей. Соответствующий указ 21 февраля подписал глава региона Олег Николаев.



По данным Минтруда Чувашии, в республике сейчас проживают 50 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 24 жителя блокадного Ленинграда, 26 несовершеннолетних узников концлагерей, 812 вдов погибших или умерших участников войны, 2415 тружеников тыла и 39865 граждан, отнесенных к категории «дети войны».



Источник: Право21.рф.