Не жизнь, а выживание

В газете «Вперёд» от 30 ноября 2024 года была опубликована статья «Когда нет хозяина, дом — сирота», рассказывающая о плачевном физическом состоянии многоквартирного дома № 26 по улице Ленина. Фасад трехэтажного строения прогнил, полы в местах общего пользования провалились, сырость, подвальный запах. В туалетные комнаты страшно ступить, плиты и раковины далеко не во всех кухнях, сантехника сломана, душевые кабины отсутствуют. Список можно продолжать.

«Полюбоваться» приблизительно такой же картиной газету пригласили и жильцы дома № 3 по улице Ленина. Видавшие виды подъезды, обшарпанные до кирпичей стены, торчащая из ступеней лестничных пролетов арматура, разбитые окна и входные двери, нерабочие унитазы и краны. В некоторых комнатах между стеной и потолком зияют дыры. Горячее водоснабжение отсутствует, вокруг вонь и мрак…



Снаружи зрелище вообще не для слабонервных: балконная декоративная обрешетка нескольких квартир, выходящих прямиком на улицу Ленина, вот-вот грозится свалиться наземь. Еще чуть-чуть и беды не избежать!



Четырехэтажный трехподъездный многоквартирный дом общей площадью 1906,36 кв.м был построен в 1962 году как общежитие. За это время в его стенах зародились и построили свое семейное счастье сотни шумерлинских семей. Сегодня здесь, увы, детский смех почти не слышен. Основную долю жильцов составляют пожилые и люди предпенсионного возраста, для которых проживание в таких условиях, мягко говоря, проблематично.



Оба общежития более 10 лет находятся в управлении ООО «Коммунальник», с той лишь разницей, что первый дом имеет статус аварийного, а второй, увы, нет. А это значит, что жильцы дома № 26 живут надеждой, что их дом рано или поздно войдет в республиканскую программу переселения и попадет под снос. Дом № 3 об этом только мечтает.



В 2010 году в доме был произведен капитальный ремонт, состоящий из ремонта крыши, ремонта подвальных помещений, ремонта и утепления фасадов, установки коллективных приборов учета электроэнергии, тепла и холодного водоснабжения, установки узлов управления в теплоснабжении.

Как следует из перечня выполненных работ, глобальную проблему ветхости жилья капитальный ремонт пятнадцатилетней давности не решил. Жильцы продолжают проживать в непригодных для нормальной жизни условиях и считают, что капитально их дом отремонтировать просто невозможно.



На устные и письменные просьбы жильцов дома № 3 к управляющей компании произвести в местах общего пользования текущий ремонт ответ один: нет средств. Общая задолженность жильцов за содержание дома, по представленным ООО «Коммунальник» газете сведениям, на сегодня составляет более 1,7 млн руб. Это обстоятельство, по признанию самих коммунальщиков, развязывает им руки и ни к чему не обязывает. На сегодня в многострадальном доме нет ни дворника, ни уборщика. На вызовы, по словам жильцов, управленцы откликаются исключительно в экстренных случаях.



Руководство управляющей компании не может не знать, что Закон РФ «О защите прав потребителей» гласит: при установлении факта оказания услуг ненадлежащего качества УК обязана сделать перерасчёт вплоть до полного освобождения потребителя от соответствующей платы, а также по требованию потребителя возместить ему реальный ущерб и моральный вред.



Например, если жилец поскользнулся на не сколотом у подъезда льду и повредил руку или на него упала относящаяся к общедомовому имуществу часть аварийного балкона, он вправе потребовать с управляющей компании возмещения вреда, причиненного здоровью. Пока подобных случаев не произошло, коммунальщики, видимо, надеются на русский авось.



Год назад, устав существовать в условиях, непригодных для нормальной жизни, инициативная группа дома № 3 обратилась в администрацию города с заявлением о признании дома аварийным. В письменном ответе чиновники рекомендовали собрать необходимый пакет документов, среди которых один из первостепенных — заключение специализированной организации об уровне износа жилого помещения. Только после независимой экспертизы комиссия правомочна рассмотреть вопрос о признании жилого помещения непригодным для проживания.



Расположенные в самом центре города общежития похожи на братьев-близнецов, в малолетстве лишившихся родителей. Под опекунство в лице управляющих компаний они попадают временно и ненадолго. Вот и теперь по причине прохождения процедуры банкротства управляющая компания обоих упомянутых нами домов ждет не дождется дня, когда снимет с себя бремя ответственности за бесперспективные общежития. Вопрос, кому администрация округа их передаст в дальнейшем, остается открытым.

Ольга Дмитриева.







