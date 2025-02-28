Неотмежеванные участки с 1 марта не смогут стать предметом сделки

С 1 марта 2025 года учётно-регистрационные действия с земельными участками, границы которых не установлены, будут приостановлены. Ограничение также коснется зданий и сооружений, расположенных на неотмежеванных земельных участках. Применение новых положений не зависит ни от категории земельного участка, ни от вида его разрешенного использования.

При отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о пределах земельного участка невозможно однозначно определить, где этот участок в действительности находится, какова его реальная площадь.



Как показывает практика, именно отсутствие точно определенных границ является причиной большинства конфликтов между владельцами смежных участков. Чаще всего спор разрешается в суде. Но нужно понимать, что судебное разбирательство по вопросам установления границ участков — один из самых сложных и длительных.



Встречаются ситуации, когда строительство капитальных объектов осуществляется без понимания реального местоположения границ участка. Это приводит к тому, что постройки оказываются расположены на чужом участке или на участке, не предоставленном для строительства. Также при отсутствии у земельного участка установленных границ и признаков хозяйственной деятельности органы государственной или муниципальной власти ошибочно могут принять его за свободную землю и распорядиться им, сформировав новый земельный участок.



«Последние несколько лет мы предупреждали граждан, что межевание сделают обязательной процедурой. Время настало. Принят закон, запрещающий совершать сделки с неотмежеванными земельными участками. Это поможет навести порядок в земельной сфере. На карте будет меньше «белых пятен». Кстати, советую при покупке проверять расположение земельного участка, как минимум, на Публичной кадастровой карте, которая сейчас находится на сервисе НСПД», — пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева.

Запрет на осуществление сделки с участком без точных границ, конечно, ведёт к определенным затратам собственников, связанных с проведением межевания, но это оправданная мера.

Благодаря ей многие проблемы будут сняты, к тому же это сохранит спокойствие и деньги землевладельцев от длительных судебных тяжб с дорогостоящей землеустроительной экспертизой и оплатой услуг адвокату или представителю.

Управление Росреестра по Чувашии.