На приобретение ТСР выдаются электронные сертификаты

Почти 15 тысяч электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации оформлено жителям Чувашии в 2024 году. Отделение Социального фонда России по Чувашской Республике направило на это более 363 млн рублей.

Электронный сертификат – удобный инструмент для быстрого получения необходимых средств реабилитации (кресла-коляски, протезы, слуховые аппараты и другие изделия), рекомендованных в индивидуальной программе реабилитации или абилитации или программе реабилитации пострадавшего. Сертификат оформляется людям с инвалидностью, в том числе детям-инвалидам, а также участникам СВО и пострадавшим на производстве от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.



Срок оформления сертификата – 10 дней, средства резервируются на карте сразу после оформления. С помощью электронного сертификата гражданин может выбирать изделия самостоятельно и оплачивать лично в специализированных магазинах или онлайн, в том числе на маркетплейсах. При использовании сертификата деньги направляются напрямую продавцу ТСР. Важно, чтобы магазины были подключены к государственной информационной системе.



Оформить электронный сертификат можно через портал госуслуг, в МФЦ или в клиентских службах Отделения СФР. Для этого у заявителя должна быть карта системы «Мир», к которой привязывается информация о виде ТСР, его количестве и цене, сроке действия сертификата. Участники СВО могут оформить электронный сертификат в беззаявительном порядке. Контролировать статус и номинал электронного сертификата можно через портал госуслуг. Найти магазины, принимающие электронные сертификаты, подобрать и приобрести изделия поможет каталог ТСР.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.