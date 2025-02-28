Наша газета регулярно рассказывает об участниках специальной военной операции, находящихся в отпуске. В этот раз гостем редакции стал Иван Лиховид, известный в городе как тренер-преподаватель спортивных бальных танцев.

В четырехлетнем возрасте перед маленьким Ваней стоял выбор: заняться боевыми искусствами по совету отца либо спортивными бальными танцами по примеру мамы — тренера по танцам. Решающим фактором стало то, что мальчик постоянно ходил к маме на работу, наблюдал за занятиями и ему это очень нравилось. Так и был сделан выбор в пользу танцев, о чем Иван нисколько не пожалел. На протяжении всех школьных лет он увлеченно занимался любимым делом, выигрывал множество конкурсов, стал кандидатом в мастера спорта, чемпионом Чувашии и чемпионом Мурома по спортивным бальным танцам. Является судьей Федерации танцевального спорта России.



На решение Ивана отправиться на спецоперацию повлияло множество жизненных факторов. Один из них — потеря друга, погибшего на СВО, и слова его матери о том, что, если бы Иван был рядом, возможно, он бы его уберег, ведь он в их компании был самым старшим.



Контракт И. Лиховид подписал в январе 2024 года в Санкт-Петербурге, там же, где хоронил друга. О своем решении нисколько не жалеет, говорит, что он уже повидал жизнь, познал добро и зло, и лучше пусть будут воевать такие, как он, чем 18-летние пацаны, у которых вся жизнь впереди.

Иван с позывным Тичер служит в 810-й бригаде первой десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона. По словам бойца, у них была сильная подготовка с вагнеровцами, поэтому штурмовикам ничего не страшно. «Там, где мы, всегда победа», — улыбается Иван.



И. Лиховид воевал на разных направлениях. За все время у него было четыре ранения, одно из них тяжелое. А осколочных ранений он не боится, говорит, что это лечится. На сегодняшний день Иван тоже проходит реабилитацию после ранения, но готов в любой момент взяться за оружие и вернуться в бой, ведь там остались ребята и задачи, которые нужно выполнять.



Иван с глубокой признательностью говорит о волонтерах, которые оказывают гуманитарную поддержку: «Их вклад выходит далеко за рамки обычной тыловой помощи. Эти люди, несмотря на основную работу, семейные обязанности и заботу о детях, находят время, чтобы плести маскировочные сети и халаты. Женщины ежедневно, с утра и до глубокого вечера, сменяя друг друга, изготавливают маскировку и шьют. Их труд — это не просто поддержка, это спасение жизней наших ребят», — делится Иван.



Особенно тесно бойцы сотрудничают с волонтерской группой «Шумерля. Помощь СВОим» под руководством Натальи Прониной. Группа неоднократно отправляла гуманитарную помощь в 810-ю бригаду. «Благодаря волонтерам всё моё подразделение одето белыми сетями. Все в теплых одеждах, многое есть», — рассказывает боец.



Приятно, что родители спортсменов ТСК «Экситон», одним из направлений которого руководит Иван, также не остаются в стороне, помогают линии фронта сбором средств, поддерживают бойцов как могут.



Особая благодарность — Андрею Чуенкову, организовавшему поставку дронов, которые спасли множество жизней.



В числе самых нужных на фронте вещей Иван называет жгуты и влажные салфетки, ведь в боевых условиях далеко не всегда есть возможность помыться, а эти средства очень выручают.

Во время отпуска Иван активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. К примеру, в декабре в военной форме и с наградами, среди которых особенно ценит медаль «За отвагу» он посетил школы города и военкомат, где провел беседы со школьниками. «Главное, что я стараюсь донести, — это важность боевого настроя и чувства юмора, ведь именно эти качества помогают нам преодолевать любые трудности», — подчеркивает наш земляк.

Татьяна Яковлева.