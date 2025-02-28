Вступают в силу поправки в законодательстве о применении ККТ

С 1 марта 2025 года вступят в силу поправки в законодательстве о применении контрольно-кассовой техники.

В частности, сроки регистрации, перерегистрации и снятия с учета ККТ сокращаются с 10 до 5 рабочих дней, непредставление налоговым органам доступа к ККТ при проверке является новым основанием для снятия техники с учета в одностороннем порядке без заявления пользователя. Изготовителей контрольно-кассовой техники обязали проходить экспертизу новых моделей фискальных накопителей в экспертной организации, а организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, обязаны распечатать кассовый чек на бумажном носителе и выдавать его клиенту до момента расчета. От применения ККТ освобождаются предприниматели с лицензией на образовательную деятельность, если это их основной вид деятельности, а также предприниматели — тренеры, для которых деятельность в области физкультуры и спорта является основной.



Уточнен также порядок применения ККТ при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) на рынках. Так, изменен перечень видов деятельности, при которых на розничных рынках нужна контрольно-кассовая техника. С 1 марта 2025 года от ее обязательного применения освобождены сельхозпроизводители на ЕСХН при торговле на розничном рынке, ярмарке или выставке, имеющие не более трех торговых точек общей площадью до 15 кв. м, и сельхозпотребкооперативы при продаже товаров на рынках до 1 сентября 2025 года. Кроме того, индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, осуществляющие виды деятельности, установленные подпунктами 5, 20, 22, 25, 37, 46-48, 50-56, 64, 66 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации, могут осуществлять расчеты без ККТ на территории регулярно организуемых и проводимых только в выходные, нерабочие праздничные дни ярмарок. При этом на ярмарке должно быть не более 50 торговых мест.



Управление ФНС России по Чувашии.