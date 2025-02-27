27 февраля на платформе «Мой экспорт» начинается прием заявок на участие в отборе по предоставлению господдержки на компенсацию затрат на транспортировку продукции АПК

27 февраля 2025 года в 9:00 (мск) стартует прием заявок российских экспортеров на участие в отборе в целях предоставления поддержки на компенсацию затрат на транспортировку продукции АПК. Подать заявку экспортеры смогут на государственной цифровой платформе «Мой экспорт».

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) выступает агентом Правительства РФ, реализующим данную меру поддержки. РЭЦ будет принимать заявки от компаний на компенсацию затрат по поставкам, осуществленным в III и IV кварталах 2024 года, а также в I и II кварталах 2025 года. Бюджет программы на 2025 год составляет 5 миллиардов рублей, возможно увеличение лимитов.

Правила и порядок получения господдержки расскажут специалисты РЭЦ 25 февраля в 10:00 (мск) на вебинаре. Подключиться к консультации можно будет по ссылке. ID мероприятия: 938-718-078, пароль: 458423.

В этом году Минсельхоз России внес изменения в программу компенсации транспортных расходов на экспорт продукции АПК. Так, экспортеры смогут компенсировать до 100% понесенных логистических затрат по поставкам приоритетной (молочной) продукции, до 50% затрат — по поставкам в наименее развитые страны и до 25% затрат — по остальным поставкам. Компенсировать можно затраты на транспортировку, осуществленные автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, а также несколькими из указанных видов транспорта. Максимальный размер поддержки для одной организации не устанавливается, однако он не должен превышать одной трети от стоимости отгруженной продукции.

Также в рамках данной меры поддержки предусмотрено распределение объемов господдержки по группам продукции АПК (перечень групп продукции установлен Решением о порядке предоставления субсидии), с возможностью перераспределения средств между группами продукции в случае наличия неиспользованных остатков. Так, 67% бюджета будет направлено на группу основной продукции (мясную, рыбную, овощную, кондитерскую и др.), 24% — на подсолнечное масло наливом, 6% — на зернобобовую продукцию и 3% — на молочную продукцию.

После подачи заявки экспортером, сервис на платформе «Мой экспорт» автоматически направляет запросы в профильные ведомства для подтверждения соответствия компании установленным требованиям для участия в отборе. После завершения проверки данных, РЭЦ проводит экспертизу заявки, формирует заключение о возможности предоставления государственной поддержки и направляет его в Министерство сельского хозяйства России для принятия окончательного решения и выплаты поддержки.

Прием заявок продлится до 18:00 (мск) 15 августа.