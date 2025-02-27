С вниманием и теплом, по-семейному

С благотворительным фондом «Старость в радость» социальные учреждения Чувашии сотрудничают уже 13 лет. Акции фонда всегда имеют своей целью поддержку людей старшего поколения и улучшение качества их жизни, что напрямую соотносится с целями мероприятий нового национального проекта «Семья».

На днях благотворительный фонд «Старость в радость» помог одиноким престарелым с дровами. И это не единственная благотворительная акция февраля. Например, пожилых жителей и инвалидов, которые обслуживаются в социальных учреждениях республики, порадовали сладкими подарками — несколько тысяч упаковок вкусного зефира было доставлено в Комплексный центр социального обслуживания населения города Чебоксары и оттуда гостинцы распределили по соцучреждениям.

Как рассказали в госпаблике Шумерлинского комплексного центра соцобслуживания, поступившие сладости передали получателям социальных услуг стационарного отделения в д. Кадеркино. Фонд «Старость в радость» постарался скрасить будни пенсионеров и создать им настроение. «Все наши подопечные остались довольны и искренне благодарны за сладкий подарок и проявленное к ним внимание», — такой отзыв в госпаблике написали со слов подопечных сотрудники комплексного центра соцобслуживания населения.

Подготовила Н. Игнатьева.

Ссылка на госпаблик ШКЦСО https://t.me/cson_shum

Ссылка ЦСОН Чебоксары https://vk.com/club208457762?w=wall-208457762_6514