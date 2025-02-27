Сообщения в соцсетях способствуют безопасности

В своих сообщениях в социальных сетях жители республики проявляют заботу не только о порядке в их селах и городах, но и о безопасности. И это у них неплохо получается, тем более что благодаря сигналам к работе подключаются администрации населенных пунктов.

«Около остановки ХБК провалилась крышка от люка», – прислали чебоксарцы сообщение в один из городских пабликов. Подчеркнули при этом, что мимо идут в музыкальную школу дети. Вопрос помогли решить в столичной администрации, отчитались там же, в соцсети: «Колодец закрыт».

Безопасности, но уже автомобилистов, коснулось и другое сообщение – об арматуре, торчащей «на Гагаринском мосту, в сторону рынка справой стороны». Здесь также после устранения непорядка последовал ответ: «Работы по резке арматуры на Гагаринском мосту проведены».

По данным ЦУР Чувашии, тема благоустройства по-прежнему входит в ТОП-5 сообщений жителей республики. Только с начала года зафиксировано и обработано более 600 таких сигналов.