Продолжается регистрация на региональную программу для участников и ветеранов СВО «Время СВОих»

18 февраля стартовала регистрация на региональную программу для участников и ветеранов СВО в Чувашской Республике «Время СВОих». За 10 дней для участия в отборе на программу подано 147 заявок.

Напомним, что целью программы является подготовка высококвалифицированных компетентных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, системе патриотического воспитания и работы с молодежью, корпоративной сфере.

Для зачисления на очную программу кандидатам необходимо будет пройти следующие этапы:

– подача заявки на сайте программы (заполнение анкеты, написание эссе) с 18 февраля по 25 марта;

– прохождение онлайн-тестирования с 1 по 3 апреля;

– индивидуальное собеседование с экспертом с 22 апреля по 21 мая;

– зачисление на программу до 27 июня.

Образовательная программа включит в себя 4 образовательных модуля и продлится 8-9 месяцев. Также предусмотрена стажировка и выстроенная система наставничества. Участники, успешно завершившие обучение, получат диплом о профессиональной переподготовке, возможность назначения на вакантные управленческие должности и постсопровождение наставника.

С более подробной информацией о программе можно ознакомиться на официальном сайте проекта https://vremyasvoih.cap.ru/.