Обзор новостей в сообществе «Чувашская Республика» (https://vk.com/gov_cap_ru):

💢Победу в борьбе с пневмонией (https://vk.com/gov_cap_ru?w=wall-142632677_98835) у 99-летней труженицы тыла Зинаиды Мироновой одержала участковый врач-терапевт Мария Долгова.

💢Более 40 пар зарегистрировали брак в запоминающуюся дату — 25 февраля 2025 года. Всего же с начала 2025 года в Чувашии (https://vk.com/gov_cap_ru?w=wall-142632677_98828)зарегистрировано более 500 браков.

💢В 2024 году в Чувашии был выдан 14 971 электронный сертификат (https://vk.com/wall-142632677_98804) на покупку технических средств реабилитации.