Приглашаем вас приять участие в 6-м Международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

15 января 2025 г. организационный комитет приступил к реализации 6-го Международного фотоконкурса “Мама и дети в национальных костюмах”, который проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Новая номинация 2025: Конкурс Национальных танцев.

Организатор — РОО «Интернациональный Союз Женщин» представляет следующие номинации, чтобы подчеркнуть культурное многообразие России и дружественных стран:

Фотоконкурс

Колыбельная песня на родном языке

Конкурс Национальных танцев

Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» (далее — Конкурс) проводится с целью сохранения и популяризации культурного наследия народов через демонстрацию традиционных костюмов, творчества и единства.

Проект направлен на укрепление традиционных ценностей, сохранение культурного наследия и поддержку. Через национальные костюмы, песни и танцы мы демонстрируем единство народов в условиях глобализации.

Принять участие в конкурсе могут все возрастные категории.

Кто может участвовать?

Фотоконкурс: семьи (мамы и дети, бабушки, дедушки и другие члены семьи ) без возрастных ограничений.

Колыбельная песня на родном языке: вокалисты, исполняющие песню на родном языке.

Национальные танцы: коллективы или сольные исполнители, представляющие национальную хореографию.

Как подать заявку?

Фото: Подать заявку на сайте www.ethno-photo.com

Колыбельная песня на родном языке: Подать заявку по ссылке https://www.ethno-photo.com/?page_id=4026

Национальные танцы: Подать заявку по ссылке https://www.ethno-photo.com/?page_id=4031

Участие бесплатное.

Условия участия в конкурсе на официальном сайте конкурса www.ethno-photo.com .

Прием заявок на участие в конкурсе с 1 марта до 25 сентября.

До 25 октября на официальном сайте будут объявлены результаты.

Лауреаты и Победители конкурса будут представлены на официальном сайте фотоконкурса в онлайн-галерее.

Вся официальная информация только на официальном сайте конкурса https://www.ethno-photo.com/