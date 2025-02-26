Приглашаем вас приять участие в 6-м Международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах»

15 января 2025 г. организационный комитет приступил к реализации 6-го Международного фотоконкурса “Мама и дети в национальных костюмах”, который проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
Новая номинация 2025: Конкурс Национальных танцев.
Организатор — РОО «Интернациональный Союз Женщин» представляет следующие номинации, чтобы подчеркнуть культурное многообразие России и дружественных стран:
- Фотоконкурс
- Колыбельная песня на родном языке
- Конкурс Национальных танцев
Международный фотоконкурс «Мама и дети в национальных костюмах» (далее — Конкурс) проводится с целью сохранения и популяризации культурного наследия народов через демонстрацию традиционных костюмов, творчества и единства.
Проект направлен на укрепление традиционных ценностей, сохранение культурного наследия и поддержку. Через национальные костюмы, песни и танцы мы демонстрируем единство народов в условиях глобализации.
Принять участие в конкурсе могут все возрастные категории.
Кто может участвовать?
- Фотоконкурс: семьи (мамы и дети, бабушки, дедушки и другие члены семьи) без возрастных ограничений.
- Колыбельная песня на родном языке: вокалисты, исполняющие песню на родном языке.
- Национальные танцы: коллективы или сольные исполнители, представляющие национальную хореографию.
Как подать заявку?
- Фото: Подать заявку на сайте www.ethno-photo.com
- Колыбельная песня на родном языке: Подать заявку по ссылке https://www.ethno-photo.com/?page_id=4026
- Национальные танцы: Подать заявку по ссылке https://www.ethno-photo.com/?page_id=4031
Участие бесплатное.
Условия участия в конкурсе на официальном сайте конкурса www.ethno-photo.com.
Прием заявок на участие в конкурсе с 1 марта до 25 сентября.
До 25 октября на официальном сайте будут объявлены результаты.
Лауреаты и Победители конкурса будут представлены на официальном сайте фотоконкурса в онлайн-галерее.
Вся официальная информация только на официальном сайте конкурса https://www.ethno-photo.com/