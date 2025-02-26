В России утвердили новые дорожные знаки и правила их применения

Росстандарт опубликовал поправки (https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts) к ГОСТу.

Благодаря обновленным правилам указателей станет меньше, а вид некоторых из них изменится. Среди нововведений:

появится табличка «Глухие». Она будет стоять у переходов возле медучреждений, общественных организаций и предупреждать водителей о слабослышащих или неслышащих пешеходах;

для знака «Стоп-линия» теперь допускается вертикальное написание;

на одном щите могут совместить знаки. Например, «Рекомендуемое ограничение скорости» с «Искусственной неровностью», а «Парковку» — со «Способом постановки транспортного средства на стоянку»;

на табличке со сроком действия дорожных знаков теперь могут указывать не только часы и дни недели, но и месяцы;

появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности».

Новые стандарты станут обязательными по всей стране с 1 января 2026 года, но в регионах их могут вводить уже сейчас.

Объясняем.РФ