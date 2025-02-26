Витрина «Сделано в Чувашии» будет запущена на платформе Валбериз

Сотрудничая с Минэкономразвития Чувашии и Республиканским бизнес-инкубатором, маркетплейс расширяет раздел «Сделано в России».

«Скоро в интернет-магазине покупатели откроют для себя новые локальные торговые марки. Витрина «Сделано в Чувашии» для наших производителей — это дополнительная возможность привлечь внимание к своей уникальной продукции, расширить аудиторию, а также укрепить позиции на рынке. Мы же, в свою очередь, всегда готовы помочь местным предпринимателям, предоставляя государственную поддержку»,

разъяснил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Поиск потенциальных участников проекта «Сделано в Чувашии» уже начался. Разместить товары бесплатно на виртуальной витрине может любой предприниматель, зарегистрированный в регионе и производящий товар на ее территории. Необходимо заполнить регистрационную форму (https://forms.yandex.ru/u/67b8265302848f030624f9c3/) и пройти проверку на соответствие географическому происхождению товара.

чувашинформ.рф