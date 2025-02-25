25 Фев

Жители Чувашии могут принять участие в патриотической акции «Ура Победе! »

Всероссийская патриотическая мобильная акция «Ура Победе!» стартовала сегодня.

Чтобы присоединиться, наберите бесплатный короткий номер 1945:

  • установите любимые мелодии Победы в качестве рингтона или мелодии вызова на своем телефоне;
  • слушайте голос Левитана и получайте ежедневные сводки от Совинформбюро;
  • получите ссылку для загрузки логотипа 80-летия Победы!

Более подробную информацию можно найти на официальном сайте юбилея Великой Победы -https://may9.ru/events/urapobede.

Акция проводится операторами мобильной связи при поддержке Минцифры России, сервисы – бесплатные.

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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