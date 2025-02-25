Жители Чувашии могут принять участие в патриотической акции «Ура Победе! »

Всероссийская патриотическая мобильная акция «Ура Победе!» стартовала сегодня.
Чтобы присоединиться, наберите бесплатный короткий номер 1945:
- установите любимые мелодии Победы в качестве рингтона или мелодии вызова на своем телефоне;
- слушайте голос Левитана и получайте ежедневные сводки от Совинформбюро;
- получите ссылку для загрузки логотипа 80-летия Победы!
Более подробную информацию можно найти на официальном сайте юбилея Великой Победы -https://may9.ru/events/urapobede.
Акция проводится операторами мобильной связи при поддержке Минцифры России, сервисы – бесплатные.
чувашинформ.рф