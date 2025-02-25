Российский экологический оператор в рамках масштабной просветительской кампании приглашает присоединиться к информационно-просветительской кампании, посвященной популяризации раздельного сбора отходов и осознанного потребления. Нескучные уроки экологии об осознанном потреблении, обращении с отходами и сохранении здоровья нашей планеты, адаптированные под разные возрастные группы, доступны всем желающим.

В рамках указанной кампании разработаны фото-и видеоматериалы, а также видеолекции на тему обращения с отходами, с которыми можно ознакомиться по следующим ссылкам:

— медиабанк для формирования экологической культуры (общие сведения о проекте):

https://reo.ru/mediabank;

- образовательная платформа «Зеленая школа» (нескучные уроки экологии об осознанном потреблении, обращении с отходами и сохранении здоровья нашей планеты):

https://school.reo.ru/;

- образовательная платформа «Зеленый курс» (интерактивный образовательный курс из 20 уроков на тему обращения с твёрдыми коммунальными отходами):

https://reo.ru/green-course;

- интерактивный курс «Дневник эковолонтера» из 12 уроков для учеников старших классов, студентов и желающих присоединиться в качестве добровольчества:

https://reo.ru/dobro;

- мультфильмы Всероссийского онлайн-проекта «Помощники Земли», которые весело и доступно рассказывают детям об экологии, разумном потреблении, сортировке и переработке отходов:

https://reo.ru/pomoshchniki_

Давайте научимся беречь нашу планету вместе.