В Росреестре предупредили о новой схеме мошенничества с госпошлиной

Мошенники маскируются под сотрудников Росреестра и направляют жертвам ссылки на оплату госпошлины за регистрационные действия.

Отмечается, что такие сообщения приходят в том числе тем, кто не обращался в ведомство за какими-либо услугами. При переходе по ссылке есть риск передать личные данные аферистам или заразить гаджет вирусом, предупредили в Росреестре.

Напоминаем, что Сотрудники Росреестра никогда не пишут через мессенджеры и соцсети и не направляют ссылки на оплату.

Ранее сообщалось, что в России в последнее время мошенники стали активно использовать схему с фальшивыми квитанциями на оплату услуг ЖКХ. Аферисты рассылают фальшивые платежки, внешне неотличимые от настоящих, в надежде, что человек автоматически оплатит счет по QR-коду, не проверив реквизиты.

Источник: rg.ru.