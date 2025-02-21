При печном отоплении пожары чаще всего возникают из-за перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей. Нередко на таких пожарах гибнут люди, а большинство получают отравление угарным газом.

Чтобы этого не произошло, надо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а на деревянном или другом полу из горючих материалов — предтопочный лист без прогаров и повреждений размером не менее 0,5 х 0,7 м. Запрещается установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности. Печь и дымоходы должны очищаться от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона.



Печи, дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы на чердаках, должны быть оштукатурены и побелены. Дымовые трубы должны быть снабжены исправными искроуловителями (металлическими сетками с размерами ячейки не более 5×5 мм). Перед началом отопительного сезона дымоходы печей должны быть очищены от сажи. Золу, шлак, уголь следует удалять в специально отведенные для этого места. Не разрешается устройство таких мест сбора ближе 15 метров от сгораемых строений. Не поручайте надзор за топящимися печами малолетним детям, не располагайте дрова и другие горючие материалы на предтопочном листе. Топите печи 2-3 раза в день не более 1-1,5 час., чтобы не перекалить.



При эксплуатации печного отопления не допускается использовать неисправные печи, а также печи незаводского производства, топить печи с открытыми дверцами и топливом, не предназначенным для данной печи. Нельзя сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее 1,25 м от топочных отверстий печей топливо, одежду и другие горючие вещества и материалы, использовать вентиляционные и другие каналы в качестве дымоходов печей.

Если вы пользуетесь печным отоплением, то регулярно осматривайте свои печи и дымоходы. Это касается как печей в домах, так и печей в банях, гаражах, хозяйственных постройках. Выявив неисправности, незамедлительно примите меры по их устранению.



Если пожар уже произошёл, необходимо как можно скорее сообщить о нём по номерам 101 или 112.



ОНД и ПР по г. Шумерле и Шумерлинскому МО.