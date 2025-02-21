Олег Николаев поручил перевести в электронный вид 96 % государственных и муниципальных услуг

По итогам прошлого года 97,63 % граждан республики имели доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, а среднее время ожидания в очереди при получении услуг в МФЦ составило 4,2 минуты (по нормативу — до 15 минут). Эти и другие данные были представлены Главой Чувашии на очередной XXXII сессии Госсовета республики 13 февраля в рамках отчёта о результатах деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики за 2024 год.

Как было отмечено, в регионе на начало 2025 года функционирует 31 офис МФЦ, в них в прошлом году оказывалось 188 видов услуг. Восемь из них появились в 2024 году. О масштабе вовлеченности населения и бизнеса в систему электронного зваимодействия с органами власти говорят и следующие цифры: за прошлый год поступило 1,6 млн обращений от граждан и субъектов МСП о предоставлении государственных и муниципальных услуг; более 71 % зарегистрированных пользователей портала госуслуг в Чувашии стали активно его использовать (62 % в 2023 году); число подтвержденных учетных записей в республике превысило 940 тыс. (922 тыс. в 2023 году); в электронном виде оказано 88,3 % всех муниципальных социально значимых услуг (план на федеральном уровне 50 %, на республиканском – 65 %).



С начала 2023 года в офисах МФЦ созданы секторы пользовательского сопровождения (СПС), в которых оказывают консультационную и организационно-техническую поддержку заявителям при получении услуг посредством портала госуслуг. Всего в зоне СПС МФЦ можно сформировать электронную заявку по 223 государственным, муниципальным и прочим услугам. Причем по 103 услугам – только в СПС, порядок их оказания в МФЦ не прописан в рамках действующих соглашений с органами государственной власти.



Сегодня к системе электронного документооборота подключена 241 организация Чувашии. Это все исполнительные органы республики и администрации муниципалитетов, 193 государственных учреждения и другие. В ближайшее время стоит задача по подключению к системе всех государственных и муниципальных учреждений.



В ежеквартальном рейтинге эффективности деятельности МФЦ регионов России МФЦ Чувашии на протяжении полутора лет сохраняет лидирующие позиции.

Подготовила Н. Игнатьева.