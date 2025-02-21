Новые правила финансирования мер по сокращению травматизма

С 1 января 2025 года изменились правила компенсации затрат работодателям на мероприятия по охране труда, за счёт которых они сокращают производственный травматизм и профессиональные заболевания.

Теперь при обращении за разрешением на финансирование мероприятий работодателям не нужно предоставлять полный пакет документов. Достаточно представить в Отделение Социального фонда России по Чувашии заявление на финансирование и план финансового обеспечения предупредительных мер. При этом страхователь сам определяет, какие меры по безопасности требуют финансирования.



После выполнения хотя бы одной предупредительной меры работодатель может обратиться в ОСФР по Чувашии с заявлением о возмещении затраченных средств. К нему нужно приложить документы, которые подтвердят понесённые расходы. Это необходимо сделать до 15 ноября 2025 года. Если представленные документы потребуется откорректировать, то это можно сделать в пятидневный срок.



У работодателя, который перечисляет взносы в Отделение Социального фонда России по Чувашской Республике, ежегодно есть возможность компенсировать свои расходы на меры по охране труда, которые нацелены на снижение рисков производственного травматизма. В течение года работодатель самостоятельно финансирует меры по безопасности, а затем имеет право возместить расходы, обратившись в региональное отделение СФР в установленные сроки. Всего работодатели могут через Соцфонд вернуть до 30 % потраченных средств.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.