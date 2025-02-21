Завершился чемпионат округа по русским шашкам

9 и 16 февраля в стенах Дворца детского и молодежного творчества разыгрались нешуточные баталии на шашечной доске.

В дисциплине «Быстрая игра» семеро опытных игроков боролись за звание лучшего. Среди участников были представители шахматно-шашечной секции «Пегас» ДДМТ: юный шашист Андрей Савельев и педагог секции Сергей Иовлев.



В напряженной борьбе по круговой системе участники демонстрировали свое мастерство и стратегическое мышление. Победителем чемпионата, в очередной раз подтвердив свой высокий уровень, стал Владимир Никифоров. Второе место завоевал Сергей Иовлев. В упорной борьбе за третье место одержал победу Николай Матросов.



ДДМТ.