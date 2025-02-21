Живущий духом доблестью заряжен

Можно ли сломить дух русского человека? Вряд ли. Русские столько испытали, столько прошли, что все — от мала до велика — понимают всю силу и мощь нашего народа. Что бы с нами ни происходило, мы всё равно поднимаемся и идем вперёд с гордо поднятой головой…



В преддверии Дня защитника Отечества мы встретились с временно исполняющим обязанности военного комиссара по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам старшим лейтенантом Александром Холкиным. Назначенный на должность в декабре ушедшего года 29-летний шумерлинец рассказал нашей газете о службе в зоне специальной военной операции, о жизненных приоритетах, о поставленных на новом месте службы задачах.



А еще без излишних эмоций и прикрас поделился своей личной историей, заслуживающей внимания наших читателей.

Родился Александр в Узбекистане. В Шумерлю вместе с семьей переехал в шестилетнем возрасте. Учился в первой школе. Рос подвижным, смышленым мальчишкой, неплохо учился, занимался спортом в секции легкой атлетики на стадионе «Труд».



После девятого класса поступил в филиал Чебоксарского машиностроительного техникума на специальность «Техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования». В это время серьезно увлекся боксом, выигрывал соревнования сначала местного, позднее республиканского уровней. Под руководством тренера А.С. Фазлуллина дважды становился чемпионом Чувашии по боксу в своей весовой категории. Этот вид спорта, как известно, воспитывает стойкость духа и силу воли, формирует в человеке ответственность и дисциплину, учит самообладанию и умению преодолевать трудности.



После окончания учебы Александр был призван на службу в армию. Служил в Мурманской области, в морской пехоте. Вернувшись в Шумерлю, работал в «Водоканале» слесарем аварийной бригады. Через два года по примеру отца, офицера в отставке, решил посвятить себя военной службе. После подписания контракта был направлен в Володарский район Нижегородской области, в шестую танковую бригаду. Первые четыре года служил в спецподразделении, продолжал активно заниматься спортом, получил разряд кандидата в мастера спорта по стрельбе. Ответственного и исполнительного сержанта ценило руководство, уважали товарищи. В 2021 году А. Холкин был назначен заместителем командира гранатометного взвода пехоты, через год — командиром отделения.



24 февраля 2022 года после объявления начала специальной военной операции их мотострелковая рота зашла на территорию Украины.



В статистике ежедневной сводки от Минобороны — не только положение дел по продвижению российских войск, но и судьбы наших бойцов, денно и нощно несущих службу на передовой. Ежедневно отбивая атаки противника, российские военные шаг за шагом отвоевывают территории и уверенно продвигаются к поставленным целям.



Александр Холкин полтора года был в самом пекле СВО, не единожды сталкивался лицом к лицу со смертью, перенес четыре контузии разной тяжести, осколочное ранение в ногу. После лечения в госпитале вернулся в строй и продолжил выполнять боевые задачи по продвижению подразделения. В августе 2023 года наш земляк был назначен командиром мотострелкового взвода, ему было присвоено звание младшего лейтенанта.



22 ноября 2023 года Александр Холкин с товарищами выполнял боевую задачу по вытеснению украинских вооруженных формирований из лесного массива на важном направлении наступления российских войск. Возвращаясь назад, в результате минометного обстрела командир взвода получил тяжелое ранение. А дальше всё как в тумане…



Наш собеседник признается, что события того дня в его памяти сохранились плохо. Помнит, что первую медицинскую помощь ему оказали боевые товарищи: обезболили, перевязали жгутами раздробленную правую руку и несколько часов тащили в распоряжение медиков. Сначала его доставили в переносной госпиталь, затем — в Россию, в приграничные Валуйки, что на Белгородчине. Там, в госпитале, его ввели в искусственную кому и сделали операцию. Затем боец был переведен в Белгородский госпиталь, где была сделана вторая.



Несколько дней его родные были в неведении: до этого регулярно звонивший на родину Александр вдруг пропал. «После того, как очнулся, — вспоминает наш герой, — сразу позвонил отцу. Понимал, что только ему могу сообщить эту невеселую новость».



Потом раненого Александра перевезли в Москву, в госпиталь им. А.А. Вишневского Минобороны России. Ему предстояло перенести еще несколько операций и тяжелый период реабилитации, длившийся без малого 11 месяцев. К сожалению, руку спасти не удалось. Воин безмерно благодарен медикам за профессионализм, за чуткость. Качественно изготовленный протез нового поколения, говорит офицер, незаменим в быту и в целом помогает полноценно жить.



Пережить нелегкий жизненный период Александру помогла семья, родные и близкие люди.

За время службы в зоне СВО А.Холкин награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». В мае 2024 года ему было присвоено звание старшего лейтенанта.



Прошлым летом, еще находясь в госпитале, Александр прошел обучение в Минобороны России и получил диплом о повышении квалификации, дающий право служить в военкоматах. «Президент дал возможность таким, как я, оставаться в строю и приносить пользу обществу», — говорит врио военкома.



К должностным обязанностям в новом для себя качестве А. Холкин с первого дня отнесся со всей присущей ему добросовестностью и самоотдачей. Военный комиссар персонально ответственен за выполнение стоящих перед комиссариатом задач – от организации первичного воинского учёта, проведения призывных кампаний, учений и тренировок до участия в мероприятиях патриотической направленности.



«Постепенно учусь жить и служить в новых для себя реалиях. И сейчас, и в будущем буду служить там, куда направит Родина. Знаете, есть такая профессия – Родину защищать, — более чем исчерпывающе ответил Александр Холкин цитатой из известного фильма на наш вопрос о значимости патриотизма. — Мы служим для того, чтобы дома была тишина, чтобы наши родные и близкие спокойно работали и учились, были здоровы и по-человечески счастливы».



Не родился ещё тот человек, кто смог бы сломить дух русского солдата, сотканного из чести, мужества, веры, достоинства и безграничной любви к своей Родине и людям, в ней живущим.

Ольга Дмитриева.