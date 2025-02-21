В школе № 2 открылся новый кадетский класс

В День российского кадета, 17 февраля, ученики 5б класса школы № 2 дали торжественную клятву и вступили в ряды движения «Кадет МЧС».

Почетными гостями торжества стали зам. председателя Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа, участник СВО Денис Андреев, зам. главы администрации по социальной работе Александра Лобочкова, главный специалист-эксперт по делам молодежи Надежда Чурашова, зам. начальника 23 ПСЧ Сергей Козлов, специалист Центра мониторинга и развития образования округа Татьяна Корнеева, председатель Шумерлинского отделения "Пограничного братства» Алексей Антонов и руководитель волонтерской группы «Группа поддержки ребят» Валентина Долгова.

Новоиспеченные кадеты получили поздравления от «коллег» из школы № 6. Это стало отличным примером дружбы и поддержки. А также поддержка и участие родителей, педагогов и обучающихся сделали этот день еще более значимым.

Кадетское движение в школе имеет свою историю — первый кадетский класс был образован 1 октября 2007 года. И вот спустя годы традиции патриотического воспитания продолжаются, формируя у молодого поколения такие важные качества, как любовь и преданность Отечеству, уважение к семейным ценностям.



По информации школы № 2.