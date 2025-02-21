В Чувашии продлена программа льготной ипотеки

С 4 марта администрации муниципальных и городских округов начнут прием заявлений

на участие в республиканской программе льготного ипотечного кредитования.

По этой программе гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, будет оказана господдержка в виде выплаты на первоначальный взнос в размере 20 % от стоимости жилья. Решение о ее продлении за счет средств республиканского бюджета было принято Главой Чувашии Олегом Николаевым в связи с высокой востребованностью данной меры.



Лимит на текущий год составит полмиллиарда рублей. Получить господдержку смогут порядка 400 семей республики: молодые и многодетные семьи, участники СВО (в первоочередном порядке), ветераны боевых действий, инвалиды, государственные и муниципальные служащие, работники бюджетных организаций, молодые специалисты востребованных профессий системообразующих организаций и ряд других категорий. Им будет доступно приобретение жилья на первичном рынке недвижимости. Также программа может быть синхронизирована с «семейной» ипотекой.

По информации Минстроя Чувашии.