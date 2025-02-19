Правительство Чувашии выделило более 63 млн рублей на поддержку сферы культуры

В перечне получателей субсидий из республиканского бюджета в 2025 году — 8 библиотек, 15 учреждений и 11 работников культуры. Соответствующий документ подписан Главой Чувашии.

Средства на создание модельных библиотек по результатам конкурсного отбора выделены для Вурнарского, Канашского, Красноармейского, Мариинско-Посадского, Урмарского, Цивильского, Шумерлинского и Ядринского округов.

Одобрены заявки на поддержку лучших работников и учреждений культуры для Алатырского, Аликовского, Батыревского, Вурнарского, Канашского, Козловского, Комсомольского, Красноармейского, Красночетайского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, Порецкого, Урмарского, Чебоксарского, Шумерлинского, Ядринского и Яльчикского округов. сообщает Правительство Чувашии.

чувашинформ.рф