В 2025 году 97 участников СВО из Чувашии отправят на санаторно-курортное лечение

С этого года демобилизованные участники СВО начали получать услуги по реабилитации и санаторно-курортному лечению в подведомственных Социальному фонду России по Чувашии реабилитационных центрах.

На днях в социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» заехали ветеран боевых действий и родители погибшего бойца СВО из Батыревского округа. Соцработники помогли им добраться до места прохождения реабилитации.

Персональное сопровождение каждого получателя услуги на протяжении всего процесса лечения и восстановления – это один из обязательных пунктов программы поддержки ветеранов СВО.

В Социальном фонде России по Чувашии подчеркивают: фонд также берет на себя расходы на проезд до места лечения и обратно. Ветеран может выбрать любой удобный вид транспорта – от самолета до личного автомобиля. Для того, чтобы ему возместили затраты на дорогу, после возвращения из центра реабилитации необходимо подать заявление в региональное отделение СФР, приложив к нему проездные документы.

Пройти санаторно-курортное лечение возможно один раз в год и его длительность может составить 21 день. А вот сроки реабилитации зависят от медицинских показаний и могут достигать 23 дней.

Подать заявление на получение лечения в реабилитационных центрах можно во всех клиентских службах Отделения Социального фонда России по Чувашии, многофункциональных центрах или через медицинскую организацию. А с 1 марта такая возможность появится и на портале «Госуслуги».

По данным Отделения Социального фонда России по Чувашии, в 2025 году планируется направить на лечение и реабилитацию в подведомственные центры 97 участников СВО. Преимущество есть у ветеранов со званием Героя России или инвалидностью первой группы: они могут попасть на восстановление и оздоровление в первоочередном порядке.

Источник: chgtrk.ru