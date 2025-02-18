Стартовала регистрация на региональную образовательную программу для участников и ветеранов специальной военной операции «Время СВОих»

Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в своем телеграм-канале, отметив, что направить заявки необходимо до 25 марта 2025 года через официальный сайт Время СВОих.

Региональная программа предназначена для ветеранов и участников СВО, имеющих высшее или среднее специальное образование и опыт в управлении. Инициатива реализуется по поручению Президента России о внедрении подобных программ в каждом регионе страны. Обучение начнется не позднее 1 июля 2025 года и будет включать тренинги по управлению, мастер-классы по развитию личных навыков и спортивные мероприятия. Каждому участнику будет назначен наставник из числа представителей власти, который окажет необходимую поддержку. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и рекомендации для замещения управленческих должностей. Также у них есть возможность без дополнительного тестирования пройти федеральную программу «Время Героев».

чувашинформ.рф