Весенняя охота – 2025 стартует 1 апреля

Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики информирует, что с 1 марта начинается прием заявлений и выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на весенний сезон охоты.

Весенняя охота на пернатую дичь второй год осуществляется по зональному принципу:

зона № 1 (Алатырский, Батыревский, Ибресинский, Комсомольский, Порецкий, Шемуршинский, Шумерлинский, Яльчикский округа);

зона № 2 (Аликовский, Вурнарский, Канашский, Козловский, Красноармейский, Красночетайский, Мариинско-Посадский, Моргаушский, Урмарский, Цивильский, Чебоксарский, Ядринский, Янтиковский округа).

Весенняя охота на пернатую дичь осуществляется в следующие сроки:

а) на гусей из укрытия с чучелами, и (или) профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком, селезней уток из укрытия с подсадной уткой, и (или) чучелами, и (или) манком:

в зоне № 1 – с 11 апреля в течение 10 календарных дней;

в зоне № 2 – с 15 апреля в течение 10 календарных дней;

б) охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток осуществляется с 1 по 30 апреля;

в) охота на боровую дичь осуществляется с 18 по 27 апреля.

Суточная норма добычи водоплавающей дичи в обеих зонах одинаковая:

селезень уток – 5 ед.;

гуси – 2 ед.;

серая ворона – н/у.

Суточная норма добычи (сезонная) боровой дичи:

самец тетерева* – 1 ед. (5 ед.);

вальдшнеп – 5 ед. (н/у);

серая ворона – н/у.

*налоговый сбор – 20 руб.

При подаче заявления на получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья ОДНОГО муниципального округа допускается указывать виды с разными сроками охоты.

Заявления на получение разрешение на добычу охотничьих ресурсов принимаются посредством Федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Выдача разрешений Министерством осуществляется по адресу: г. Чебоксары, ул. Ленинградская, 32, каб. 104, тел. 8 (8352) 56-52-80 (доб 1706, 1742).

График приема граждан по вопросам предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации: вторник, среда, пятница – с 09.00. до 12.00; с 14.00. до 16.45 (обед с 12.00 до 13.00).

Минприроды Чувашии.