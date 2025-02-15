Познавательная экскурсия в городской архив

В архиве города Шумерли побывали учащиеся четвертого класса школы № 2 с классным руководителем Н.А. Никифоренко. Об уникальных архивных документах и о том, что представляет

собой архив и для чего нужно сохранять документы, юным гостям рассказали его специалисты.

Ребята узнали, как ведется работа с имеющимися на хранении документами, какие бывают тонкости в архивной работе. Большой интерес у школьников вызвало посещение самих помещений архивохранилища, там учащиеся ознакомились с оптимальными условиями и режимами хранения документов, позволяющими продлить жизнь документальной истории региона. Ребята, заглянув в прошлое, увидели, что на каждой полке, в каждом документе или фотографии — бесценные знания, шокирующие факты, уникальная память прошедших лет и настоящего. Больший интерес у школьников вызвали документы химического завода – первого градообразующего предприятия и документы функционировавших в годы войны артели «Красный Октябрь», торфяного предприятия «Шутово», межрайонного объединения «Заготлен».



В завершении экскурсии и познавательной беседы школьники поняли, почему надо знать историю своего района и как важно сохранить документы, имеющие историческую значимость.



Л. Чиркова, директор архива.