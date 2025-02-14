Участники СВО могут пройти реабилитацию или лечение в реабилитационных центрах Соцфонда

Заявления принимают во всех клиентских службах Отделения СФР по Чувашской Республике и в любом МФЦ Чувашии с 22 января 2025 года. С марта эта услуга станет доступной и на портале госуслуг.

Заявителю необходимо предоставить медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к прохождению лечения или реабилитации и отсутствие противопоказаний. Для оформления нужны направление на медицинскую реабилитацию или справка по форме № 070/у и санаторно-курортная карта в зависимости от вида услуги.



Решение по заявлению принимается ведомством в течение 2 рабочих дней. После чего сотрудники СФР сообщат о результатах заявителю по номеру телефона или адресу электронной почты.



По данным Отделения СФР по Чувашии, в 2025 году планируется направить на лечение и реабилитацию в центрах СФР 97 участников СВО. Отделение Социального фонда России по Чувашии обеспечивает персональное сопровождение на протяжении всего процесса лечения. Длительность составляет до 23 дней – реабилитация, до 21 дня – санаторно-курортное лечение.



МФЦ Чувашии.