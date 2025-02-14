Успешной можно быть и на селе

С сентября по декабрь прошлого года Союз женщин Чувашии воплощал в жизнь проект «Женщина — берегиня села», способствующий повышению имиджа сельской женщины, популяризирующий жизнь на селе и убеждающий молодежь остаться на малой родине. Проект был реализован на средства Фонда президентских грантов при поддержке Минэкономразвития Чувашии совместно с Минсельхозом и Минкультуры республики. В рамках проекта был сформирован реестр успешных сельских женщин, в число которых вошла и жительница деревни Верхние Магарины Дарья Егорова.

Дарья росла в дружной семье, и родители всегда были для нее примером. У папы было свое любимое дело — он занимался деревом, а мама долгие годы работала главой сельской администрации. Цех отца находился на территории деревни и девочка часто прибегала к нему на работу, проводила с ним много времени, одновременно приобщаясь к труду.



С самого детства Даша много занималась спортом. Мама часто брала дочку на различные соревнования. Свою первую грамоту за 1-е место в соревнованиях по легкой атлетике девочка запомнила на всю жизнь, как и то, что в 7 классе ей удалось обыграть учительницу по математике на районных соревнованиях по шахматам — уроки отца не прошли даром.



Класс, где Дарья училась до 9 класса, тоже был очень спортивным. Одноклассники хорошо играли в футбол и в другие командные виды спорта. И когда Даша с подругой перешли на дальнейшее обучение в гимназию № 8, узнав про их интересы, учителя физкультуры организовали в школе женскую команду по футболу. Впоследствии эта команда победила в первых городских соревнованиях по женскому футболу и заняла призовое место на республиканском уровне. А сама Дарья становилась лучшим нападающим в футболе, лучшим атакующим игроком в волейболе, занимала призовые места на республиканских соревнованиях по тяжелой атлетике в метании гранаты.



Конечно же, школьница уделяла должное внимание и учебе — выиграла городскую олимпиаду по истории и приняла участие в республиканском этапе. Плотное изучение истории было связано с желанием поступить в вуз по направлению «Политология», но потом она остановила свой выбор на культурно-историческом направлении. Девушка поступила в институт международных отношений Казанского федерального университета на специальность «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».



Все 4 года она жила в Деревне Универсиады, состояла в студенческом совете. Сначала была спортивным организатором дома, затем — исполняющим обязанности главного спортивного организатора всей Деревни Универсиады.



Запомнилась Дарье и деятельность в Лиге студентов Республики Татарстан, где они организовывали крупные мероприятия, выиграли грант на реализацию спортивного проекта «Дружба народов» в масштабе всего Татарстана. За популяризацию физической культуры и спорта, активное участие в организации и проведении спортивных мероприятий с иногородними студентами награждена благодарственными письмами Департамента по молодежной политике.

Кроме того, Дарья участвовала в КВН, администрировала в Казани на Первой лиге КВН команду КВН «Чуваши».



Окончив бакалавриат с красным дипломом, Дарья поступила в магистратуру на историка искусств тюрко-мусульманского мира и устроилась на работу старшим научным сотрудником-экскурсоводом в галерею «Хазинэ» Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан. Она проработала там два года, участвовала в организации различных выставок, вела соцсети галереи, проводила экскурсии как для обычных людей, так и для высокопоставленных лиц.

А через два года девушка решила, что хочет пожить в деревне. В пандемию ей так понравилось жить дома, что захотелось еще раз повторить тот беззаботный период, когда живешь дома уже не как ребенок, а как взрослый человек. Оставив казанскую светскую жизнь за спиной, в 2022 году она переехала в родную деревню и по воле случая нашла удаленную работу по ведению социальных сетей.



В рамках работы с нуля развили социальные сети православной платформы, сейчас там более 100 тысяч подписчиков, в том числе знаменитые телеведущие, актеры и популярные блогеры.

Свою работу Дарья очень любит: с удовольствием придумывает сценарии к различным роликам, сотрудничает со священнослужителями, и у них уже множество видео с миллионами просмотров. Ей очень нравится заниматься видеомонтажом, особенно после обучения в киношколе «Кино на коленке».



Девушка снимала видео для своей мамы, победившей в 2022 году в конкурсе «Я женщина», помогала со съемками заведующей Саланчикским клубом Валентине Аршиновой — ее видеовизитка на конкурсе «Восславим женщину родную» тоже заняла призовое место. Всем понравилось и видео с мероприятия по лыжным гонкам, проводимым в Полярной Звезде в честь земляка-афганца.



В прошлом году Дарья сама принимала участие в конкурсе «Я женщина». Будучи председателем молодежного парламента при Собрании депутатов Шумерлинского муниципального округа, она выставила свою кандидатуру в номинации «Мы молодежь 21 века» и по количеству набранных голосов заняла 3-е место. По мнению девушки, именно этот конкурс способствовал тому, что она вошла в реестр успешных сельских женщин Чувашии.



Об активной жизненной позиции Д. Егоровой говорят и ее награды — благодарность от депутата Госдумы РФ Аллы Салаевой, от Правительства Чувашской Республики.



«Работая на удалёнке, иногда хочется активности. Я с удовольствием помогала маме, пока она была начальником территориального отдела, неоднократно была секретарем на избирательном участке в деревне в период проведения различных выборов», — делится девушка.



На сегодняшний день на первый план она ставит работу, старается уделить ей максимум времени и укрепить свои позиции. «Сейчас работы становится больше, так как запускаются новые проекты, которые требуют большой вовлеченности и внимания, поэтому времени на социальную жизнь становится меньше», — делится Дарья. Трудясь на этих проектах, она планирует укреплять свои профессиональные навыки в сфере маркетинга, улучшать навыки в видеосфере, фотографировании. Последнее у нее получается особенно удачно. То, что у нее талант к фотографированию, стало ясно еще в период работы в галерее, когда ей доверили ведение соцсетей. Ну, а талант, как известно, нужно развивать. Именно над этим Дарья сейчас и работает.

Татьяна Александрова.