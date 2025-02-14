Удостоверение в виде пластиковой карты

Ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение в виде пластиковой идентификационной карты в отделениях банков — партнеров Министерства обороны России: ПСБ, ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк и Акционерный банк «Россия».



Электронное удостоверение ветерана боевых действий дополняет, но не отменяет бумажное удостоверение. Гражданином может быть получено только одно электронное удостоверение.

Для получения электронного удостоверения ветерана боевых действий необходимо обратиться в отделение банка-партнера, оформить электронное удостоверение путем направления заявки через личный кабинет банка-партнера или на официальном сайте и указать офис доставки удостоверения.



Перечень документов, необходимых для оформления ЭУ ВБД: паспорт гражданина Российской Федерации, бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в специальной военной операции, СНИЛС.



По материалам Минцифры Чувашии.