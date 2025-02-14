Проект благотворительного фонда «Творчество детям» выиграл грант

Став победителем конкурсного отбора проектов на предоставление грантов в форме субсидий на развитие гражданского общества в Чувашии, проект шумерлинцев получил грант в размере 1 млн рублей. Средства пойдут на создание в городе Дома детской журналистики.



Авторы проекта хотят создать уникальное пространство, которое даст возможность юным журналистам воплощать в жизнь свои самые смелые мечты. Здесь будут проходить занятия, мастер-классы, встречи с профессиональными журналистами.



Подготовила Н. Владимирова.