Олег Николаев утвердил изменения в правилах поддержки инвалидов

На заседании Кабинета Министров Чувашской Республики, которое провел глава региона Олег Николаев, были приняты важные решения, направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из ключевых аспектов стало изменение подхода к созданию специальных рабочих мест для этой категории граждан. Теперь Министерство труда и социальной защиты будет определять количество таких мест для каждого работодателя в рамках установленной квоты для трудоустройства инвалидов. Ранее эта функция принадлежала Кабинету Министров.



Также Министерство труда и социальной защиты возьмет на себя ответственность за размещение информации о выполнении индивидуальных программ реабилитации и абилитации людей с ограниченными возможностями в единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере. Это позволит отслеживать процесс восстановления здоровья этой группы граждан.

Кроме того, министерство будет оказывать содействие избирательным комиссиям и комиссиям референдума в работе с людьми с ограниченными возможностями, имеющими проблемы со здоровьем.



Кабмин Чувашии предлагает дополнить требования к здоровью волонтёров. Это нововведение направлено на обеспечение безопасности как самих добровольцев, так и тех, кому они оказывают помощь. Теперь волонтёрам будут измерять температуру тела непосредственно перед началом их работы, включая помощь в уходе за больными, участие в социальных мероприятиях, а также работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.



Еще одно важное нововведение направлено на улучшение качества государственных услуг и повышение уровня комфорта для получателей социальной помощи. Жители Чувашии смогут отслеживать процесс получения протезов в режиме онлайн. В личных кабинетах пользователей ЕПГУ будет внедрена система статусов о рассмотрении заявлений и предоставлении услуг по обеспечению граждан протезами и ортопедическими изделиями. Это позволит гражданам получать актуальную информацию без необходимости обращаться в многофункциональные центры или другие учреждения.



Предлагаемые изменения позволят повысить прозрачность процесса получения гражданами протезно-ортопедической помощи. В 2024 году на обеспечение жителей республики протезно-ортопедическими изделиями было выделено 7,1 миллиона рублей, благодаря чему помощь получили 779 человек. На 2025 год запланировано увеличение финансирования до 7,4 миллиона рублей.



Также были уточнены правила выплаты единовременных пособий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Ранее выплаты производились только при чрезвычайных ситуациях федерального и межрегионального масштаба. Теперь выплаты будут осуществляться также при чрезвычайных ситуациях регионального и межмуниципального характера.



Источник: cap.ru.